برلماني سابق: مسرور بارزاني أعلن بوضوح أن الشعبين الكوردي والفلسطيني لم يظفرا بحقوقهما في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد النائب السابق في مجلس النواب العراقي محمد شاكر، اليوم الاثنين، أن مسرور بارزاني خلال كلمته بالقمة العالمية للحكومات، أعلن بوضوح أن الشعبين الكوردي والفلسطيني لم يظفرا بحقوقهما في المنطقة.

وقال محمد شاكر في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني ركز في كلمته بالقمة العالمية للحكومات على أربعة محاور رئيسية، وهي: (الاستقرار السياسي، والاستقرار الأمني، والتنمية الاقتصادية، والتغيُّر المُناخي)".

وأشار شاكر إلى أن "لإقليم كوردستان مكانة مهمة وبارزة ضمن الخارطة السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "مشاركة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في القمة العالمية للحكومات تُظهر المكانة المهمة للإقليم".

وأوضح أن "دول العالم عموماً، والدول الإقليمية خصوصاً، ولا سيّما الإمارات والدول الخليجية، لديها قناعة بأن إقليم كوردستان منطقةٌ آمنة ومستقرة على مستوى العراق والشرق الأوسط، لذلك تربطهم بالإقليم علاقاتٌ قوية، ويرسلون الدعوات لرئيس وزراء كوردستان للمشاركة في المناسبات الكبيرة".

ولفت النائب السابق في البرلمان العراقي، إلى أن "رئيس وزراء كوردستان أعلن بوضوح أمام القادة المشاركين في القمة العالمية للحكومات، أن الشعبين الكوردي والفلسطيني لم يظفرا بحقوقهما في المنطقة، ولهما الحق في تقرير مصيرهما ونيل حقوقهما، بموجب المعاهدات الدولية التي تدعم هذا الحق".

وألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 شباط (فبراير) 2024، كلمة مهمة في الجلسة الرئيسية لأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، دعا فيها إلى احترام حق تقرير المصير للشعوب، والسماح للشعب الكوردي برسم مستقبله بنفسه.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي ومكافحة التغيّر المناخي، واصفاً هذه المجالات بأنها "ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة"، كذلك حث على التعاون لتحقيق التقدم، وشدد على أنّ تحقيق الاستقرار يبدأ بإقرار حقوق جميع الشعوب.

كما تناول رئيس الحكومة في كلمته، القضايا الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمات في العراق وسوريا، مطالباً بإيجاد حلول عادلة ودائمة لهذه المشكلات وإنهاء تسويفها وتجاهلها لتجنب تفاقهما.

وانطلقت اليوم الاثنين، القمة العالمية الـ (11) للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

تأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.