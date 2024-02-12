محمد إحسان: مسرور بارزاني تطرق بجرأة لحق تقرير المصير في القمة العالمية للحكومات

أربيل (كوردستان 24)- قال المحلل السياسي محمد إحسان، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تطرق بجرأة لحق تقرير المصير خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات بدبي.

وقال محمد إحسان في مقابلةٍ مع كوردستان24، "إننا في إقليم كوردستان بحاجة إلى قممٍ مُماثلة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، وذلك لتباحث وجهات النظر، وإيصال رسالة إقليم كوردستان إلى العالم بوضوح".

وأشار إلى أن "كلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال القمة العالمية للحكومات في دبي كانت مهمة"، مؤكداً أنه "من المهم أن نتطرق في قممٍ مهمة كهذه إلى رؤيتنا للعالم".

وأوضح إحسان أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني تطرق خلال كلمته بجرأة إلى حق تقرير المصير، وهذه كانت رسالة للعراق ودول المنطقة والمجتمع الدولي".

وأكد أن "المسألة الكوردية في الشرق الأوسط تأتي عقب المشكلة الفلسطينية"، مبيناً أن "القضية الكوردية لا يُمكن أن تُعالج بالمؤامرات والإبادة الجماعية، بل فقط من خلال إقامة الدولة، أو عبر ديمقراطية حقيقية".

وألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 شباط (فبراير) 2024، كلمة مهمة في الجلسة الرئيسية لأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، دعا فيها إلى احترام حق تقرير المصير للشعوب، والسماح للشعب الكوردي برسم مستقبله بنفسه.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي ومكافحة التغيّر المناخي، واصفاً هذه المجالات بأنها "ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة"، كذلك حث على التعاون لتحقيق التقدم، وشدد على أنّ تحقيق الاستقرار يبدأ بإقرار حقوق جميع الشعوب.

كما تناول رئيس الحكومة في كلمته، القضايا الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمات في العراق وسوريا، مطالباً بإيجاد حلول عادلة ودائمة لهذه المشكلات وإنهاء تسويفها وتجاهلها لتجنب تفاقهما.

وانطلقت اليوم الاثنين، القمة العالمية الـ (11) للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

تأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.