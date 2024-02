مسرور بارزاني: هناك إرادة للتطوّر والتقدم في جميع أنحاء منطقتنا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني إن هناك تصميم على التحسن في جميع أنحاء منطقتنا، مؤكداً أن التغيير ليس حتمياً فحسب، بل ضرورياً.

وكتب رئيس الوزراء عبر منصة (إكس): هناك تصميم على التحسن في جميع أنحاء منطقتنا، والجميع يعلم بأن التغيير ليس حتمياً فحسب، بل ضرورياً.

وقال عبر منصة (إكس) أمس الأحد: يسعدني أن أشارك في القمة العالمية للحكومات 2024.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

تأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وانطلقت اليوم الاثنين، القمة العالمية الـ11 للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

In all corners of our region, there is a determination to embrace progress and a recognition that change is not just inevitable, but necessary -mb. pic.twitter.com/W2b0lxVje7