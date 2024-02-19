نفاد أحذية ترامب الذهبية بعد ساعتين فقط من عرضها

أربيل (كوردستان24)- كشف موقع فوربس الامريكي ان أحذية ترامب الذهبية الجديدة حققت نجاحاً كبيراً عند طرحه للبيع، بعد أن أطلقها ترامب السبت الماضي عقب يوم من أمر القاضي له ولشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك.

وأفاد الموقع أن حذاء "ترامب شوز" نفد خلال ساعتين فقط، من إعلان بيعه على الموقع الرسمي للشركة التجارية الجديدة.

وكان ترامب قد أشار إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنا.

ويوفر الخط الذي أطلق عليه اسم "ترامب شوز"، 3 أنواع من الأحذية تأتي بشعار "لا تستسلم أبدا" وحرف "T"، ويبلغ سعر الزوج 399 دولارا.

وقال موقع "فوربس" إن الحذاء طرح منه ألف زوج فقط، ونفدت كلها في "أول ساعتين".

وصرح ترامب خلال إعلانه عن الخط الخاص بأحذيته في فيلادلفيا قائلا: "أردت القيام بذلك منذ فترة طويلة. لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور وقد توصلوا إلى هذا الحذاء الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا"، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز".

وجاء إعلان ترامب عن خط الأحذية الخاص به بعدما حكم قاض في نيويورك يوم الجمعة بأنه يتعين عليه دفع 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.

وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرّر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من "تولّي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.

وندّدت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موكّلها.

وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أنّ "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدّة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".

ولاحقا، ندّد ترامب بمحاكمة "صورية". وجاء في بيان له على منصته تروث سوشل أنّ "هذا +القرار+ صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدّعية العامّة بأنها "فاسدة بالكامل".

وشدّد ترامب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا على أنّه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بـ"استغلال للقضاء ضدّ خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات".

في المقابل، رحّبت المدّعية العامّة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار هائل".

وكانت المدعية العامة التي قدّمت الدعوى المدنيّة في حقّ ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.