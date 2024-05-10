بالوثيقة | السوداني يطلب رسمياً انهاء أعمال بعثة الامم المتحدة في العراق

أربيل (كوردستان24)- طالب رئيس الوزراء العراقي رسمياً بانهاء أعمال بعثة الامم المتحدة في العراق وذلك في وثيقة رسمية تم نشرها اليوم، فيما قالت الامم المتحدة ان العراق باعتباره من المؤسسين في المنظمة سيلتزم دائما بالميثاق والاهداف العليا للمنظمة.

وبعث ممثل العراق في الامم المتحدة عباس كاظم عبيد برسالة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جاء فيها "انا فخور بأن أطلب مشاركة هذه الرسالة ومرفقاتها في مجلس الامن الدولي ونشرها كوثيقة في الامم المتحدة، والتي يُطلب فيها من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق انهاء مهمتها في العراق بحلول 31 كانون الاول 2025 وتسليم جميع القضايا الى مؤسسات الحكومة العراقية".

كما ذكرت الرسالة ان الحكومة العراقية ستقدم كافة التسهيلات لبعثة الامم المتحدة في العراق لتحقيق أهدافها.

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلبِ حكومة العراق. وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورُها بشكلٍ كبيرٍ في عام 2007 بموجب القرار 1770.

ويتمثل تفويض يونامي بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية: بالمساعدة في العملية الانتخابية وتيسير الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني. المزيد حول تفويض يونامي.

وكلفت البعثة أيضا بالعمل مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وفي حين أن يونامي لا تقدم بنفسها برامج إنسانية وإنمائية، فإنها ترفع من شأن القضايا الإنمائية والإنسانية في العراق وتربط بين الشركاء العراقيين - من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني - وبين الخبرات الفنية المتاحة ضمن أسرة الأمم المتحدة في العراق.

ويرأس يونامي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والذي يعاونه نائبان، أحدهما يشرف على الشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، في حين أن الثاني يشرف على الجهود الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة ويؤدي أيضاً مهام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق (قيادة يونامي) .

وفي الوقت الراهن، هناك ما يقرب من 648 موظفين، 251 منهم موظفين دوليين و397 منهم وطنيين يعملون في البعثة في العراق.

"تتم إدارة البعثة من قبل إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وبدعم من إدارة عمليات السلام وكذلك إدارة الدعم التشغيلي.

وفيما يلي مرفق رسالة العراق الى الامم المتحدة: