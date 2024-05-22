مجلس النواب العراقي يصوت على جعل ذكرى قصف حلبجة عطلة رسمية في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، على جعل يوم قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية عطلة رسمية في البلاد.

وقال عضو مجلس النواب العراقي نهرو رواندزي في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن البرلمان العراقي صوت على جعل يوم قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق عطلة رسمية في عموم البلاد.

في السياق، عقد مجلس النواب العراقي جلسته رقم (26) ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في الدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 167 نائباً، ومدد ولاية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة ستة أشهر.

وينص قانون التعديل الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، على تمديد ولاية مفوضية الانتخابات لغاية 6-1-2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انجاز انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة خلال هذه المدة، وينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

كما صوت مجلس النواب العراقي في ذات الجلسة، على اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية وذلك ضمن قانون تحديد العطلات.