نائب الرئيس الأميركي في الهند للبحث في الشؤون التجارية

2025-04-21 08:42

أربيل (كوردستان24)- وصل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى الهند في زيارة تستمر أربعة أيام تتمحور على التجارة في وقت تحاول فيه نيودلهي التفاوض على الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها.

وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض المتحدة رسوم جمركية بنسبة 26 % على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لكنه علق تنفيذها في التاسع من نيسان/أبريل مدة 90 يوما.

وتنوي دول عدة من بينها الهند ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، استغلال هذه المهلة للتوصل إلى اتفاق.

وتجري واشنطن ونيودلهي أساسا مفاوضات حول الجزء الأول من اتفاق تجاري كهذا.

وقالت الخارجية الهندية الأسبوع الماضي إن فانس ورئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي "سيستعرضان تطور العلاقات الثنائية وسيتبادلان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقال الناطق باسم الخارجية الهندية راندير جايسوال يومها أمام صحافيين "نحن متفائلون جدا".

فيما الحرب التجارية مستعرة بين الولايات المتحدة والصين مع فرض رسوم متبادلة مرتفعة جدا تصل إلى 145 % على بعض المنتجات الصينية و125 % على الصادرات الأميركية نحو الصين، اختارت الهند توخي الحذر.

بعد أعلان واشنطن رسوما جمركية إضافية، قالت وزارة التجارة الهندية إنها "تدرس بتأن تداعيات" هذه التدابير و"الفرص التي قد تنجم عنها".

ووصف مودي الذي زار البيت الأبيض في شباط/فبراير دونالد ترامب على أنه "صديق عزيز جدا". لكن هذا الأخير قال إن رئيس الوزراء الهندي "لم يحسن معاملة" الولايات المتحدة.

وخلال زيارته لواشنطن قال مودي إن البلدين سيعملان معا للتوصل إلى "اتفاق تجاري مفيد للطرفين".

وتشكل الولايات المتحدة سوقا حيوية لقطاعي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات للهند التي تشتري في المقابل كميات كبيرة من العتاد العسكري الأميركي.