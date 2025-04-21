أنشيلوتي: كرة القدم الجديدة غريبة

2025-04-21 08:49

أربيل (كوردستان24)- أعرب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن سعادته بالفوز على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في الجولة 32 من الليجا، مشيراً إلى أن هدف فالفيردي كان مفتاح الانتصار.

وانتقد أنشيلوتي عقب اللقاء، عدم تدخل الـ VAR في لقطة ركلة الجزاء المحتملة لبيلينجهام، واصفًا الواقع الجديد للعبة بـ"الغريب"، مضيفًا أن حتى مدرب بيلباو يشاركه الرأي.

وأكد أن التشكيلة لم تكن استعداداً لنهائي الكأس، بل لتحقيق السيطرة، مشيداً بأداء مودريتش وسيبايوس، وبالتوظيف الناجح لبيلينجهام كمهاجم وهمي.

كما أثنى على عقلية فينيسيوس رغم إلغاء هدفه وعدم احتفاله، مؤكداً أنه سيكون عنصراً مهماً في المرحلة المقبلة.