ترامب يأمل بتوصّل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق "هذا الأسبوع"

2025-04-21 08:57

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله الأحد بإمكان توصّل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام "في هذا الأسبوع"، متعهّدا بـ"تعاملات تجارية مزدهرة مع الولايات المتحدة" للطرفين المتحاربين في حال وقّعا اتفاق هدنة.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشل "آمل بأن تُبرم روسيا وأوكرانيا صفقة في هذا الأسبوع"، دون كشف تفاصيل عن إحراز أي تقدم في محادثات السلام التي سعت واشنطن إلى دفعها قدما منذ توليه سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية خلفا لجو بايدن في كانون الثاني/يناير.

وكان ترامب قال الجمعة إن الولايات المتحدة ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل "قريبا" إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

والأحد تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بخرق هدنة عيد الفصح القصيرة الأمد التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يوم ووافق عليها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واتّهم الرئيس الأوكراني الأحد روسيا بانتهاك الهدنة "أكثر من 2000 مرة"، غير أنه أكد أن أي غارات جوية روسية لم تحدث خلال النهار.

واقترح "وقف أيّ ضربات باستخدام الطائرات المسيّرة البعيدة المدى والصواريخ على البنية التحتية المدنية لمدة لا تقل عن 30 يوما".

في موازاة ذلك، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالات أنباء روسية أن بوتين "لم يُصدر أيّ أمر بتمديد" وقف النار الذي يُفترض أن تنتهي مفاعليه في الساعة 21,00 ت غ.

AFP