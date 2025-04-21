بحضور الرئيس بارزاني.. إقامة اليوم الوطني للصلاة في إقليم كوردستان

2025-04-21 10:16

أربيل (كوردستان24)- في مبادرة فريدة وبحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وتحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان)، سيُقام اليوم الوطني للصلاة لأول مرة في إقليم كوردستان، وذلك في أربيل العاصمة، للفترة من 23 إلى 25 نيسان 2025.

في هذا التجمع الأخوي المشترك، وفي أجواء روحية عامرة بالصلاة والابتهال إلى الله تعالى، سيجتمع المشاركون في أربيل، عاصمة التعايش السلمي والحرية الدينية، للدعاء من أجل إقليم كوردستان الذي يُعد ملاذاً آمناً لجميع المكونات الدينية والقومية، ومثالاً ساطعاً للتعايش السلمي في العالم.