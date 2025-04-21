محافظة أربيل تعلن إنجاز 73 بالمئة من أعمال مشروع طوارئ المياه

2025-04-21 10:49

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل، إنجاز نحو 73% من أعمال مشروع طوارئ مياه أربيل.

وأشار إعلام المحافظة، اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، في تصريح، إن العمل في مشروع طوارئ المياه في أربيل، بتكلفة نحو 480 مليون دولار مستمر، وحتى الآن تم إنجاز نحو 73% من العمل فيه.

وفقاً للمحافظة: "بإمكان المشروع توفير 20 ألف متر مكعب من المياه في الساعة لمدينة أربيل، وهو ما يمثل 60% من احتياجات أربيل من المياه وسيتم توفير الـ40% المتبقية من خلال المشاريع الثلاثة، إفراز1، وإفراز2، إفراز3، وبانتهاء العمل في المشروع، سوف تُحل مشكلة المياه في أربيل، بشكل نهائي.

وأضاف أن "جودة المواد المستخدمة في المشروع عالية جداً ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الجزء الأول منه في شهر تموز من العام الجاري وسيتم توصيل المياه إلى أحياء بلديات أربيل الرابعة والخامسة والسادسة".