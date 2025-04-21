الفاتيكان تعلن وفاة البابا فرنسيس

2025-04-21 10:56

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الفاتيكان اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، وفاة البابا فرنسيس، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.

وكان ظهوره الأخير، حين أطل البابا فرنسيس الذي كان يعاني جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد، أمس الأحد على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ليتنمى "عيد فصح مجيدا" لآلاف المؤمنين المحتشدين للاحتفال بأهم الأعياد في التقويم المسيحي.

وبعد شهر واحد فقط على مغادرته المستشفى، ظهر البابا البالغ من العمر 88 عاما، على كرسي متحرّك ومن دون أنابيب أكسجين، بعد قليل من الساعة 12,00 (10,00 بتوقيت غرينتش)، لتقديم بركاته التقليدية للمدينة والعالم، التي نُقلت عبر وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم.

وكانت هناك شكوك بشأن مشاركة البابا، إذ أفاد المكتب الإعلامي التابع للكرسي الرسولي في وقت سابق بأنّه حريص على الحضور من دون تأكيد ذلك، مشيرا إلى أنّ الأمر يعتمد على صحته والطقس.

وفوّض البابا، أحد معاونيه قراءة نصّ رسالته الذي استعرض فيه عموما النزاعات في العالم.

وندد بـ"وضع مأساوي مخجل" في قطاع غزة، محذرا في الوقت ذاته من "تنامي جو معاداة السامية الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم".

وقال "أدعو الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وتقديم المساعدات للشعب الجائع والذي يتطلّع إلى مستقبل سلام".

وقبل وقت قليل من ذلك، استقبل البابا فرنسيس نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في "لقاء خاص" لـ"عدّة دقائق" في مقرّ إقامته في سانتا مارتا حيث يعيش في الفاتيكان، وذلك بعد شهرين من التوترات الدبلوماسية على خلفية انتقادات البابا لسياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وللمرة الأولى منذ انتخابه في العام 2013، غاب البابا الذي يمثّل 1,4 مليار كاثوليكي، عن معظم فعاليات أسبوع الآلام بما في ذلك درب الصليب في الكولوسيوم الجمعة وصلاة عيد الفصح مساء السبت، والتي فوّضها إلى الكرادلة.

ولكنّه ظهر لوقت قصير السبت في كاتدرائية القديس بطرس للصلاة أمام أيقونة العذراء مريم قبل أن يحيّي المصلّين ويوزّع الحلوى على الأطفال.

يذكر أن البابا فرنسيس، زار أربيل آذار 2021، حيث ترأس قداسته في السابع من آذار مارس القداس الإلهي في ملعب "فرانسو حريري".