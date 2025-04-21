رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي في وفاة بابا الفاتيكان

2025-04-21 14:16

أربيل (كوردستان24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 21 نيسان (أبريل) 2025، تعازيه بوفاة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس. وفيما يلي نص التعزية:

ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا نبأ رحيل قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس. وبرحيل قداسته، يفقد العالم صوت الرحمة والوحدة الإنسانية.

وإذ نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الفاتيكان وعموم المؤمنين الكاثوليك في إقليم كوردستان والعراق والعالم أجمع، نستذكر بكل تقدير لقاءاتنا مع قداسته، سواء في روما أو خلال زيارته إلى أربيل عام 2021، والتي جسّدت الالتزام المشترك بقيم السلام.

ولقد كان اللقاء الجماهيري الذي ترأسه قداسته في أربيل بحضور الآلاف، رسالة بليغة للعالم تؤكد أن المسيحيين يحظون بكامل الحماية والاحترام في كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان