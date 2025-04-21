كوردستان تحتفي بمرور 127 عاماً على انطلاق الصحافة الكوردية

2025-04-21 14:22

أربيل (كوردستان24)- تستعد نقابة صحفيي إقليم كوردستان لإحياء الذكرى الـ127 لولادة الصحافة الكوردية، بالتزامن مع الذكرى الـ27 لتأسيس النقابة، وذلك من خلال سلسلة فعاليات ومراسم تُقام في 22 نيسان الجاري بمشاركة مؤسسات إعلامية وصحفيين من مختلف أنحاء الإقليم.

وأعلن نقيب الصحفيين، آزاد حمد أمين، في تصريح خاص لموقع كوردستان24، أن هذا العام سيشهد تكريم الصحفي والمؤرشف جمال خزنه‌دار، بمنحه الميدالية الذهبية تقديراً لدوره البارز في توثيق تاريخ الصحافة الكوردية، إلى جانب تنظيم جلستين حواريتين؛ الأولى تناقش سبل الإصلاح وتنظيم العمل الإعلامي، والثانية تبحث في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الإعلام ومستقبله.

وقال حمد أمين: "رغم تأخر مؤتمر النقابة لأسباب سياسية تتعلق بالوضع العام في الإقليم، فإننا مصرون على أن تظل ذكرى تأسيس الصحافة الكوردية محطة سنوية للاحتفاء بالمهنة وتاريخها، ولتجديد الالتزام بأخلاقياتها ورسالتها المجتمعية."

وأوضح أن النقابة ستُحيي الذكرى من خلال أنشطة مختلفة في فروعها كافة، في وقت تجاوز فيه عدد الصحفيين الناشطين في كوردستان الثلاثة آلاف، إضافة إلى آخرين ممن تقاعدوا أو غادروا البلاد أو رحلوا عن الحياة بعد مسيرة مهنية طويلة.

وتُعد الصحافة الكوردية التي انطلقت بصدور جريدة "كردستان" عام 1898 في القاهرة، واحدة من أقدم التجارب الصحفية في المنطقة، وقد ساهمت على مرّ العقود في توثيق الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لشعب كوردستان.