الرئيس بارزاني: كان البابا فرنسيس رجلاً عظيماً وله دور مشهود في نشر رسالة الإنسانية والسلام

2025-04-21 14:48

أربيل (كوردستان24)- تقدم الرئيس مسعود بارزاني، بأعمق التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم، بوفاة البابا فرنسيس.

وأدناه نص رسالة التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة قداسة بابا الفاتيكان (البابا فرنسيس).، لقد كان البابا فرنسيس رجلاً عظيماً، وكان له دور مشهود في نشر رسالة الإنسانية والسلام.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأعمق التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم، ونشاركهم الأحزان بهذا المصاب.

لترقد روح قداسة البابا فرنسيس بسلام، ونسأل المولى القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان والسكينة.

مسعود بارزاني

21 نيسان 2025