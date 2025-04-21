صدور رواية ساق الذاكرة للكاتب عبدو أحمد

2025-04-21 15:22

أربيل (كوردستان24)- صدرت رواية "ساق الذاكرة"، للكاتب الكوردي عبدو أحمد.

تتحدث هذه الرواية عن قصة طفل فقد ساقه جراء قصف تركي على ريف كوباني، ليعيش الطفل وعائلته رحلة من المعاناة في البحث عن ساق صناعية توصل جسد الطفل الهزيل بالأرض.

تنقل الرواية معاناة الطفل وعائلته كما هي بدون تجميل، والصعاب التي تواجهها العائلة في رحلة بحثها عن الساق الصناعية.

تسلط الرواية الضوء على معاناة الكورد في مدينة كوباني وتنقل واقع المدينة كما هو، يعيش بطل الرواية صراعا وجوديا في رحلة البحث عن الذات.

عبدو أحمد، كاتب كوردي من مواليد عام ١٩٩٥، وُلِد في قرية توزنجة بمدينة كوباني بكوردستان سوريا، خريج كلية الهندسة الكهربائية في جامعة صلاح الدين - أربيل، يعمل في مجال الإعلام الآن ويقيم في مدينة أربيل.