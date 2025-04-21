رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل الأمين العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي

2025-04-21 16:55

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 21 نيسان (أبريل) 2025، الأمين العام لحركة الوفاء العراقية النائب عدنان الزرفي.

وشهد الاجتماع، بحث مجمل تطورات ومستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة مسار العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

كما تناول الجانبان الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والمقرر عقدها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري.