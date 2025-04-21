حكومة كوردستان ترسل قائمة رواتب موظفيها عن شهر نيسان إلى بغداد

2025-04-21 20:43

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، بأن قائمة رواتب موظفي الإقليم لشهر نيسان ستُرسل إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد خلال 24 ساعة.

المصدر ذاته، أكّد في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن إرسال القائمة يأتي في إطار استيفاء متطلبات بغداد لتحويل التمويل المالي، والتي تشمل مراجعة شهرية لميزانية الشهر السابق، تأمين الإيرادات الداخلية التي تُقدّر بنحو 50 مليار دينار، إلى جانب إعداد وإرسال قائمة الرواتب.

وأوضح المصدر أن "جميع المتطلبات قد تم استيفاؤها، ولا توجد أية مشكلات في قائمة الرواتب، التي أُعدت استناداً إلى بيانات الأشهر السابقة"، مشيراً إلى أن القائمة جاهزة للإرسال إلى بغداد.

وكانت وزارة المالية الاتحادية حوّلت، يوم الأربعاء 26 آذار 2025، مبلغاً قدره 954 ملياراً و880 مليوناً و467 ألفاً و779 ديناراً إلى الحساب المصرفي لوزارة مالية الإقليم، كتمويل كامل لرواتب شهر آذار. وبدأت حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب في اليوم التالي.