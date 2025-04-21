الإطار التنسيقي يعلن خوض الانتخابات بقوائم متعددة والعودة لتحالف موحد بعد الاقتراع

2025-04-21 22:08

أربيل (كوردستان 24)- أكد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المقرر في 11 تشرين الثاني 2025، معلناً عزمه خوض السباق الانتخابي المقبل عبر قوائم متعددة.

وذكر الإطار في بيان تلقته كوردستان24، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي الـ225 في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري"، مشيراً إلى أنه شدد خلال الاجتماع على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وأوضح البيان أن الإطار التنسيقي قرر خوض الانتخابات المقبلة عبر قوائم متعددة، على أن يتم توحيد الصفوف مجدداً ضمن تحالف نيابي واحد تحت مسمى "الإطار التنسيقي" بعد انتهاء العملية الانتخابية.

كما تقدم الإطار، بحسب البيان، بالتعازي برحيل قداسة بابا الفاتيكان، مؤكداً أنه "كان يحظى باحترام بالغ ومكانة روحية".

في السياق ذاته، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الخميس 17 نيسان 2025، أن عدد الأحزاب السياسية المسجلة لديها تجاوز 320 حزباً، فيما بلغ عدد التحالفات السياسية المسجلة أكثر من 60 تحالفاً.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية للأنباء، إن "المفوضية تعمل حالياً على دراسة متطلبات جدول العمليات والتوقيتات الزمنية المرتبطة بها، تمهيداً للمصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين، واستكمالاً لكافة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية".

وأضافت الغلاي أن "المفوضية بدأت مرحلة تسجيل رغبة التحالفات والأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وأوضحت أن "عدد الأحزاب السياسية المسجلة يفوق 320 حزباً، وجميعها مدعوة لمراجعة الدائرة المختصة لتسجيل رغبتها بالمشاركة، كما يبلغ عدد التحالفات السياسية المسجلة أكثر من 60 تحالفاً".

وأشارت إلى أن "التحالفات المسجلة مسبقاً والتي لم يطرأ عليها أي تغييرات يمكنها مراجعة الدائرة مباشرة لتسجيل رغبتها بالمشاركة، أما التحالفات التي شهدت تغييرات، أو التحالفات الجديدة، فعليها اتباع الإجراءات المحددة ومراجعة الدائرة لاستكمال عملية التسجيل".

ولفتت إلى أن "هذه المرحلة انطلقت اعتباراً من 15 نيسان الجاري، وتستمر حتى 4 أيار المقبل".

وصوّت مجلس الوزراء العراقي يوم الأربعاء 9 نيسان 2025 على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لنحو 28 مليون شخص المشاركة في التصويت، من بينهم مواليد عام 2007 الذين يقدر عددهم بنحو مليون ناخب، ويصوتون للمرة الأولى هذا العام.