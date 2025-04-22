مسرور بارزاني يجدد التزام حكومة إقليم كوردستان بحرية التعبير والعمل الإعلامي والصحفي

2025-04-22 09:02

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 نيسان (أبريل) 2025، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ127 ليوم الصحافة الكوردية وتأسيس نقابة صحفيي كوردستان. وفيما جدد التأكيد على التزام الحكومة بحرية العمل الإعلامي، دعا الصحفيين إلى أداء دورهم في مساندة عملية الإصلاح وتوعية المجتمع.

وجاء ذلك خلال البيان أدناه:

في ذكرى يوم الصحافة الكوردية مع صدور العدد الأول لصحيفة (كوردستان) على يد الأمير الراحل مقداد مدحت بدرخان، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع الصحفيين في كوردستان، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

وبهذه المناسبة، تجدد حكومة إقليم كوردستان التزامها بحرية التعبير والعمل الإعلامي والصحفي، وبتهيئة السبل أمام الإعلاميين لأداء مهامهم بمهنية ومسؤولية، مع الالتزام بالقوانين وأخلاقيات المهنة والمعايير الصحفية الدولية، والنأي برسالتهم وعملهم الإعلامي عن أي شكل من أشكال التشهير أو الخطاب غير اللائق.

كما نتطلع إلى أن يرتقي صحفيو كوردستان لمستوى مهنتهم النبيلة، وأن يضطلعوا بدورهم الفاعل في توعية المجتمع ونقل الحقائق بدقة وموثوقية، وأن يكونوا عوناً للحكومة في دعم مسيرة الإصلاح وتشخيص ورصد الأخطاء ومكامن النقص لمعالجتها.

مبارك عليكم يوم الصحافة الكوردية، مع أطيب التمنيات لصحفيي كوردستان بدوام التقدم.