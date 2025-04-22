الرئيس بارزاني: العمل الصحفي والاعلامي يشكل عاملاً مهماً في تعزيز الوعي الوطني

2025-04-22 09:59

أربيل (كوردستان24)- أصدر الرئيس بارزاني رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ127 ليوم الصحافة الكوردية وتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، مؤكداً ان العمل الصحفي والاعلامي يشكل عاملا مهما في تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على اللغة الكوردية إثرائها.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في بيان له اليوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، "بمناسبة الذكرى الـ 127 لتأسيس أول صحيفة كوردية، ويوم الصحافة الكوردية والذكرى السنوية لتأسيس اتحاد الصحفيين الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني لجميع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الكوردية".

وأضاف الرئيس بارزاني في بيانه "يشكل العمل الصحفي والإعلامي عاملاً مهماً في تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على اللغة الكوردية وإثرائها، وفي الوقت نفسه فإن الإعلام والصحافة الكوردية تشكلان سلاحاً قوياً لتعريف العالم بقضية شعبنا المشروعة، كما أنها أداة فعالة للحفاظ على ثقافة التعايش وتعميق ثقافة السلام والتسامح لدى الشعب الكوردي".

وتابع بارزاني قائلا "في هذه المناسبة أدعو كافة الصحفيين والاعلاميين الكورد الى التعامل مع الاحداث والتطورات في أداء واجبهم ومراعاة قيم ومصالح شعبنا، اتمنى النجاح والاستمرارية لجميع صحفيي كوردستان".