نيجيرفان بارزاني: سنواصل العمل على تأمين البيئة الملائمة للعمل الصحفي

2025-04-22 10:03

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، في الذكرى السنوية الـ127 لإصدار جريدة (كوردستان) من قبل الأمير مقداد مدحت بدرخان، والذكرى الـ27 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، جميع صحفيي وإعلاميي كوردستان، آملاً لهم المزيد من التقدم، والنجاح الدائم.

وأدناه نص بيان التهنئة:

في الذكرى السنوية الـ127 لإصدار جريدة (كوردستان) من قبل الأمير مقداد مدحت بدرخان، والذكرى الـ27 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، أهنئ بحرارة ومن القلب جميع صحفيي وإعلاميي كوردستان،آملاً لهم المزيد من التقدم، والنجاح الدائم.

في هذه المناسبة، نؤكد على التزامنا بحرية الصحافة والتعبير، وعلى أهمية وضرورة حماية الكلمة الحرة كأحد الأسس الرئيسة للديمقراطية والتقدم والمجتمع الصحي والآمن. سنواصل العمل على تأمين البيئة الملائمة للعمل الصحفي التي تضمن الوصول إلى المعلومات وتخلو من كل القيود والحواجز، وكذلك سنعمل على حل أي انتهاكات في إطار قانون الصحافة.

نحن نؤمن بأن الصحافة الحرة، والشجاعة، والمسؤولة والناقدة، شريك رئيس في بناء كوردستان أكثر عدالة وتقدماً. لذا، وفي هذه المناسبة، نشجع كما فعلنا دائماً، الصحفيين على الالتزام بالمهنية والحياد والمصداقية وتجنب المبالغة والخطاب المتشنج، ووضع المصلحة العليا للبلد والسلم المجتمعي فوق كل اعتبار، وممارسة دورهم الفاعل في توطيد ثقافة التعددية والتعايش وقبول الآخر والتسامح.

في هذا اليوم، نستذكر بتقدير شهداء الصحافة الكوردستانية وجميع الذين قدموا التضحيات في سبيل إيصال الحقيقة وخدمة المجتمع، ونقيّم عالياً دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة حرية التعبير في كوردستان، ونؤكد لهم أننا نستفيد من تقاريرهم في تطوير البيئة الإعلامية والصحفية في بلدنا.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

22 نيسان 2025