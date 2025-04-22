السوداني يؤكد دعم ترشيح الكاردينال لويس ساكو لمنصب بابا الفاتيكان

2025-04-22 12:07

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عن دعمه لغبطة الكاردينال لويس ساكو بوصفه المرشح الوحيد من منطقة الشرق الاسط ليخلف قداسة البابا الراحل فرنسيس بالكرسي الرسولي في الفاتيكان.

وقال محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي في منشور له على منصة إكس اليوم الثلاثاء 22 نيسان 2024، "نؤكد دعمنا لغبطة الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، بوصفه المرشح الوحيد من منطقة الشرق الأوسط ليخلف قداسة البابا الراحل فرنسيس (لروحه الرحمة) بالكرسي الرسولي في الفاتيكان، نظرا لما يتمتع به غبطته من حضور محلي ودولي، ولدوره في نشر السلام والتسامح".

وأضاف "‏بلدنا العراق هو أحد أهم الأماكن التي عاش فيها أبناء الديانة المسيحية متآخين مع بقية الأديان على مدار التاريخ، وهو اليوم يضم أتباع جميع الكنائس، بما يمثله هذا الأمر من محبة وإخوة بين المؤمنين من مختلف الأديان".