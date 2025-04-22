رئيس حكومة إقليم كوردستان يؤكد أهمية تطوير آليات التعاون والعمل المشترك مع البرلمان العربي

2025-04-22 12:26

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 نيسان (أبريل) 2025، رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي.

وخلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، أعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ سعادته بزيارة إقليم كوردستان، مشيداً بما يشهده الإقليم وعاصمته أربيل من تقدم وازدهار ملحوظين.

كما قدّم نبذة عن نشاطات البرلمان العربي، وأهداف زيارته للعراق وإقليم كوردستان، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الإقليم.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة على أهمية تطوير آليات التعاون والعمل المشترك مع البرلمان العربي، داعياً إياه إلى الاضطلاع بدوره في توضيح الحقائق المتعلقة بالنظام الاتحادي للعراق، وضرورة دعمه، بما يشمل الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

كما تناولت المباحثات الاستعدادات الجارية للتحضير لمؤتمر القمة العربية المقرر عقده في بغداد.