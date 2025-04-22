رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الجديد للمملكة المتحدة لدى العراق

2025-04-22 12:38

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 نيسان (أبريل) 2025، السفير الجديد للمملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق.

وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس الحكومة التهنئة للسفير البريطاني بمناسبة تسلّمه منصبه الجديد، معرباً عن أمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهمته الدبلوماسية، مؤكداً تقديم الدعم الكامل للسفير لإنجاح عمله في تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة.

من جانبه، نوّه السفير البريطاني بالتقدم الملحوظ الذي شهده إقليم كوردستان، ولا سيّما خلال السنوات الأخيرة، والذي لمسه شخصياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى رغبة بلاده واستعدادها لتعميق أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع الإقليم على الصعد كافة.

وشهد الاجتماع، الذي حضره القنصل العام للمملكة المتحدة لدى الإقليم أندرو بيزلي، تأكيداً متبادلاً على ضرورة حل القضايا الخلافية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية احترام النظام الاتحادي في العراق والكيان الدستوري لإقليم كوردستان، فضلاً عن الإسراع في استئناف عملية تصدير نفط الإقليم.

كما تطرق الجانبان إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية العراقية المقبلة، المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري.