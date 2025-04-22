نقابة صحفيي كوردستان: هدفنا تمثل دوماً في حماية الصحفيين ودعم حقوقهم دون استثناء

2025-04-22 13:12

أربيل (كوردستان24)- في ذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان وإصدار أول صحيفة كوردية باسم "كوردستان"، أكدت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، ان هدفهم دوما تمثل دوماً في حماية الصحفيين بالاستناد الى القوانين النافذة وبالثبات في مواجهة التحديات ودعم حقوق جميع الصحفيين دون استثناء.

وفيما يلي نص بيان نقابة صحفيي كوردستان:

بيان مجلس نقابة صحفيي كوردستان بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الصحافة الكوردية

نحو الاصلاح والاعلام المهني

في 22 نيسان تمر الذكرى ال(127) على ولادة اول صحيفة كوردية باسم (كردستان) ومنذ ذلك التأريخ يحتفل سنويآ بعيد الصحافة الكوردية ، يتزامن ذلك مع ذكرى مرور (27) عامآ على تأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وبهذه المناسبة نقدم احر التهاني والتبريكات للصحفيين في عموم كوردستان ، وننحني اجلالا للصحفيين الذين فقدوا ارواحهم واستشهدوا نتيجة عملهم الصحفي وللذين غيبهم الموت بعد ان بذلوا جهودآ مضنية في سبيل الاداء الصحفي والاعلامي .

بمناسبة الذكرى السنوية للصحافة الكوردية وتأسيس النقابة نعلن مواصلة العزم على تقويم واصلاح العمل الاعلامي في اقليم كوردستان والسعي الدؤوب لوضع الاعلام في اطاره الصحيح.

حيث ان الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين وترسيخ الديمقراطية هو من اولويات مسؤوليات نقاية صحفيي كوردستان .

ان خططنا ومهامنا تنجذر من اطار وطني مهني بالتركيز على تنظيم العمل الصحفي وتعديل قانون رقم ( 35) لعام 2007 كي يتناغم مع العمل الاعلامي في هذه المرحلة، لتصحيح مسار الاعلام في اقليم كردستان .

ان هدف نقابة صحفيي كوردستان تمثل دوماً في حماية الصحفيين بالاستناد الى القوانين النافذة وبالثبات في مواجهة التحديات ودعم حقوق جميع الصحفيين دون استثناء .

ان النقابة وكما كان ديدنها تقف بوجه كل محاولات الاعتقال للصحفيين ومصادرة مستلزماتهم واجهزتهم ومنعهم من مزولة المهنة بحجج مختلفة ، كما تدعو النقابة الى ابعاد مبدأ حرية التعبير والحريات الصحفية عن الصراعات الحزبية ، وتفعيل قانون العمل الصحفي كونه مكسبآ مهمآ للعمل المهني في الاقليم ، وفي هذا الاطار نجدد دعمنا لانشاء محاكم مختصة للبت في قضايا الصحفيين وتنظيم امورهم القانونية ، والتي تتوافق مع مطالب الاتحاد الدولي للصحفيين .

وبمناسبة الذكرى ال (127 ) ليوم الصحافة الكوردية والذكرى ال (27 ) لتأسيس نقابتنا ننوه الى مسألة هامة وهي قضية النساء من الصحفيات والتي تصدرت المشهد الاعلامي ، والتي باتت هذه المسألة مؤشرآ لتحولات ايجابية في المجتمع ، وهي فرصة لتعزيز المساواة بين الجنسين ، مما يحفز ذلك على العمل لدعم الصحفيات ومحاربة التمييز وتوفير الفرص للمرأة الصحفية في ادارة مؤسسات اعلامية ، حيث عملت النقابة مؤخرآ وكبادرة منها على استحداث هيئة ( بورد ) للصحفيات لدعم قدرات وامكانيات النساء الصحفيات وتأهيلهن للعمل الاعلامي .

ان تكنولوجيا الاتصالات في تحول وتطور سريع في كافة المجالات وينعكس تأثيرها على العمل الاعلامي ايضآ ، وخاصة تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاعلام ، لذا فان نقابة صحفيي كوردستان تدعو الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الاعلامية والجهات ذات العلاقة الى وضع اطار لتنظيم مناقشة مفتوحة بهدف تحقيق اصلاحات ومعالجات جذرية في بنية الاعلام من خلال التعاون بيننا لمواجهة هذه التحديات ، ولكي نتمكن من مواكبة المستجدات والمحافظة على الخصوصيات الفردية في اطار قانوني سليم ، وذلك بهدف ترسيخ دور الاعلام في المنظومة المجتمعية لاسيما في ظل التطور الهائل لتكنولوجيا الاتصالات، مع التركيز على الاهتمام باللغة الكردية في الصحافة والاعلام .

مجلس نقابة الصحفيين وفي اطار برامجها وخططها تعمل باستمرار على انعاش صندوق تقاعد الصحفيين ، وتحقيق الرعاية الاجتماعية ضمن قانون العمل لضمان معيشة الصحفيين بعد سن التقاعد .

كما تؤكد النقابة على تحديات قائمة تواجه العمل الاعلامي في اقليم كردستان كصعوبة الحصول على المعلومة ، والتمييز في التعامل مع المؤسسات الاعلامية ، و الانتهاكات المتمثلة في التهجم ، والتوقيف ، والاستيلاء على المستلزمات والاجهزة ، ومنع مزاولة المهنة ، مما يولد ذلك حالة من الاستياء الدائم لدى النقابة والتي توثق من خلال لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية هذه الانتهاكات في تقارير نصف سنوية.

تأخر جلسات برلمان كوردستان ، ادى الى تأجيل مشروعي تعديل قانون العمل الصحفي ، والمجلس الوطني للاعلام ، مما انعكس ذلك سلبآ على عدم تشريع هذين القانونين والى تأخير عملية اصلاح وتقويم العمل الاعلامي .

كما نؤكد بهذه المناسبة ايضآ على ضرورة تفعيل مشروع النقابة في تشكيل فيدراسيون عام للصحفيين الكوردستانيين من داخل الاقليم وخارجه ، هذا المشروع الوطني الذي سعت اليه النقابة في الفترات الماضية .

ان النقابة وفي اطار دعمها للصحفيين ترصد قصورآ للحكومة الاتحادية في التعامل مع الصحفيين في الاقليم حيث تنتهج مبدأ التمييز بين الاعضاء من حاملي هويات نقابة صحفيي كوردستان وخاصة في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ، وبالذات في كركوك ونينوى وخانقين وديالى بل وحتى في بغداد ، مقارنة بدعمها المتواصل للصحفيين الاخرين من العراقيين ، وذلك بحرمان صحفيي نقابتنا من الامتيازات التي تمنح لاقرانهم من الصحفيين العراقيين .

ان نقابة صحفيي كوردستان وبمناسبة الذكرى السنوية للصحافة الكوردية وتأسيس النقابة تؤكد على المضي في دعم الصحفيين وحماية حقوقهم وتنمية طاقاتهم عبر الدورات والنشاطات التي تقيمها النقابة بالشراكة الفاعلة مع الاتحاد الدولي للصحفيين .

مبارك ذكرى يوم الصحافة الكوردية وذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان .

مجلس نقابة صحفيي كوردستان

22 نيسان 2025

كوردستان / اربيل