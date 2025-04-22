الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني الجديد لدى العراق

2025-04-22 13:29

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 22 نيسان 2025، في مصيف صلاح الدين، السيد عرفان صديّق، سعادة السفير الجديد للمملكة المتحدة لدى العراق.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره السيد أندرو بيزلي، القنصل العام البريطاني في أربيل، رحّب الرئيس بارزاني بالسفير البريطاني الجديد لدى العراق وهنأه بحرارة بمناسبة مباشرة مهامه، وفيما أعرب عن تمنياته له بالنجاح في منصبه الجديد، أكد الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم بهذا الصدد.

كما شهد اللقاء التباحث حول الأوضاع العامة والأحداث الأخيرة في المنطقة، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، إلى جانب انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الكوردستاني والبريطاني.