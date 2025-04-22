برسالة من الرئيس بارزاني.. جامعة ييل تفتتح مؤتمرها حول “تاريخ وإرث الإبادة الجماعية للكورد"

2025-04-22 13:59

منصور جيهاني

أربيل (كوردستان24)- تنطلق فعاليات مؤتمر “تاريخ وإرث الإبادة الجماعية للكورد”، المرتكبة على يد نظام البعث، في جامعة ييل بالولايات المتحدة، بافتتاح رسمي يبدأ برسالة من الرئيس مسعود بارزاني، وكلمة مسجلة لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ويُعقد المؤتمر بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من أكاديميين وناشطين وممثلين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من بينهم الناشط الثقافي والمستشار الفني للحزب، والعضو السابق في برلمان إقليم كوردستان، عباس غزالي. تقام الفعاليات يوم الأربعاء، 23 أبريل 2025، من الساعة 9 صباحاً حتى 4:30 مساءً، في قاعة مؤتمرات “موريس ر. غرينبيرغ” في جامعة ييل، بمدينة نيوهيفن، ولاية كونيتيكت الأمريكية.

ويفتُتح المؤتمر برسالة من الرئيس مسعود بارزاني، يقرأها على الحضور د. محمد إحسان، أستاذ القانون الدولي في جامعة ييل والمشرف الأكاديمي على المؤتمر.

كما يشارك رئيس الحكومة مسرور بارزاني بكلمة مصورة، يتحدث فيها عن مأساة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكوردي فيما عُرف بحملة “الأنفال” التي نفذها نظام البعث.

جلسات حوارية تسلط الضوء على الذاكرة والهوية الكوردية

تتناول الجلسات الحوارية للمؤتمر عدة مواضيع، من أبرزها: “تاريخ وهوية الكورد”، و”ذاكرة السياسة الكوردية”، و”أرشيف ما بعد الأنفال: حماية الهوية والذاكرة”. وسيقدم الباحثون والأكاديميون المشاركون تحليلات حول دور الذاكرة الجمعية في بناء القومية الكوردية، وتمكين الثقافة، بالإضافة إلى الآثار الممتدة لحملة الأنفال، وتحديات التوثيق والحفاظ على التاريخ.

عرض فيلم وثائقي يجسد المأساة

ضمن فعاليات المؤتمر، سيتم عرض الفيلم الوثائقي “أمي”، من إعداد عباس غزالي، وبإخراج مشترك لكل من زهاوي سنجابي وإبراهيم سعيدي، وترافقه موسيقى تصويرية من تأليف الموسيقي الشهير حسين علي زاده. يُعرض الفيلم ضمن ندوة “أرشيف ما بعد الأنفال”، التي تسلط الضوء على أهمية حماية الهوية والذاكرة الكوردية.

المشاركون في المؤتمر

المؤتمر مفتوح لعامة الناس، ويشارك فيه طلاب وخريجو تخصصات القانون والسياسة وعلم الاجتماع، إلى جانب طلاب البكالوريوس والأساتذة من جامعة ييل، وموظفيها وشركائها، وخاصة من كلية الحقوق التابعة لها.

جامعة ييل: منارة أكاديمية عريقة

تُعد جامعة ييل من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة والعالم، وقد تأسست عام 1701. وتخرج منها عدد كبير من الشخصيات السياسية والفكرية والفنية المؤثرة، من بينهم: بيل كلينتون، جورج بوش الابن، جون كيري، هيلاري كلينتون، ميريل ستريب، جودي فوستر، بول نيومان، وصامويل هنتنغتون، وغيرهم.

ضحايا الأنفال: مأساة تاريخية

بين عامي 1978 و1988، أسفرت حملة الأنفال عن مقتل أكثر من 182 ألف كوردي، دُفن العديد منهم أحياء في مقابر جماعية، بأوامر مباشرة من الديكتاتور صدام حسين. كما دُمرت أكثر من 3,000 قرية كوردية في تلك الحملة الوحشية