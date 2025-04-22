رئيس إقليم كوردستان يستقبل سفير المملكة المتحدة في العراق

2025-04-22 15:18

أربيل (كوردستان24)- التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم (الثلاثاء، 22 نيسان 2025)، عرفان صديق، السفير البريطاني الجديد لدى العراق، مرحباً به وآملاً له النجاح في مهامه، ومؤكداً دعم الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح مهامه.

وأشاد نيجيرفان بارزاني بعلاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً على رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب السفير البريطاني الجديد عن سعادته لزيارته أربيل، وأكد على رغبة بلاده في استمرار وتطوير التعاون المتعدد المجالات مع إقليم كوردستان على أساس المصالح المشتركة، وقيم عالياً دور إقليم كوردستان في ترسيخ الاستقرار والتعايش في العراق والمنطقة.

وشكلت آخر التطورات في المنطقة محوراً آخر للقاء.