قنصل فرنسا في كوردستان: باريس تحتفظ بعلاقات سياسية قوية مع الإقليم

2025-04-22 18:20

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان برِيم، أن العلاقات بين بلاده والإقليم تمتدّ لجذور تاريخية عميقة وتشهد تنسيقاً وثيقاً على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في جامعة كوردستان بأربيل، أشار فيها إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الداعمين الأساسيين لإقليم كوردستان.

مشددًا على أن باريس تحتفظ بعلاقات سياسية قوية ومستقرة مع قيادة الإقليم.

وأوضح القنصل الفرنسي أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على المجال السياسي فحسب، بل يشمل أيضاً قطاعات الأمن والتعليم والاقتصاد، واصفًا إياه بـ"العلاقة النموذجية".

وأضاف: نعمل معاً من أجل استقرار المنطقة وضمان مستقبل أفضل لشعوبها.