جامعة دهوك تحتضن مؤتمراً علمياً دولياً بشأن الإيزيديين

2025-04-22 20:30

أربيل (كوردستان 24)- بإشرافٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تحتضن جامعة دهوك يومي الـ 29 والـ 30 من نيسان أبريل الجاري، مؤتمراً علمياً دولياً بشأن الإيزيديين.

وسيركز المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع مؤسسة لالش للثقافة والمجتمع وجامعة دهوك، على دراسة الإيزيديين من الناحية الدينية، الثقافية، التاريخية والجغرافية.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أكد رئيس مؤسسة لالش في دهوك، سعيد جردو، أن عدداً من الأكاديميين والباحثين من جامعات إقليم كوردستان والعراق ودول أخرى سيشاركون في المؤتمر.

وبحسب جردو، سيناقش المؤتمر مواضيع متنوعة تتعلق بالإيزيديين، بما في ذلك تاريخهم، دينهم، جغرافيتهم وتوزّعهم السكاني.

ويؤكّد مسرور بارزاني على الدوام، أهمية دعم الإيزيديين في إقليم كوردستان، حيث تبذل الحكومة جهودًا مستمرة لتوفير الدعم لهم، بما في ذلك تخصيص راتب شهري لحوالي 3150 امرأة من الناجيات من تنظيم داعش.

وفي رسالة له بمناسبة رأس السنة الإيزيدية في 15 نيسان 2025، جدد رئيس الحكومة دعمه الكامل لحقوق الإيزيديين.

مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار في منطقة شنگال وتوفير الظروف اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم.