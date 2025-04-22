إيران تعلن تأجيل محادثات فنية مع الولايات المتحدة

2025-04-22 21:15

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إرجاء المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، من الأربعاء الى السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي "بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأميركي، أرجئ الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين، والذي كان مقررا عقده الأربعاء، الى السبت"، وهو اليوم المقرر أن تُعقد خلاله الجولة الثالثة من المباحثات بوساطة عمانية، والتي يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

ولم تذكر الوزارة سبب إرجاء المحادثات على المستوى الفني، وفقاً لما نقلته فرانس برس.

ومنذ 12 نيسان/أبريل، أجرت واشنطن وطهران جولتي مباحثات بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، أولهما في مسقط والثانية في روما.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية أن الجولة الثالثة ستعقد في مسقط في 26 نيسان/أبريل.

وأكد مسؤولون على الجانبين الأميركي والإيراني تحقيق تقدم في جولتي المباحثات اللتين أجريتا الى الآن.

وهذه المحادثات هي الأولى على هذه المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده أحاديا عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

وهدف الاتفاق المبرم عام 2015 الى تقييد أنشطة الجمهورية الإسلامية وضمان سلمية برنامجها، لقاء تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأعاد ترامب عند انسحابه فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام منذ ذلك، بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير أعاد ترامب اعتماد سياسة "الضغوط القصوى" حيال إيران، لكنه بعث برسالة الى القيادة في طهران يحضها فيها على إجراء مباحثات بشأن الملف النووي، محذّرا من التحرك عسكريا في حال عدم التوصل الى اتفاق.