رغم حظر التجمعات.. المعارضة التركية تدعو أنصارها إلى تجمّع أمام البرلمان

2025-04-22 22:45

أربيل (كوردستان 24)- دعت المعارضة التركية مناصريها إلى التجمّع الأربعاء أمام البرلمان في أنقرة، على الرغم من الحظر الرسمي المفروض، وذلك في يوم يكتسي رمزية كبيرة للجمهورية.

فبعد شهر على توقيف رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أعلن رئيس حزبه، الشعب الجمهوري، أنه يعتزم إلقاء خطاب أمام البرلمان وليس بداخله، بمناسبة "يوم السيادة الوطنية" الذي تحتفل به البلاد في 23 نيسان/أبريل.

يسعى أوزغور أوزيل الذي ثبت رئيسا لحزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، يسعى من خلال دعوته هذه إلى مواصلة حركة احتجاجية انطلقت إثر توقيف إمام أوغلو.

على الرغم من حظر سلطات العاصمة التجمّعات، أكّد أوزغور أوزيل الثلاثاء دعوته للتجمّع في منشور على منصة إكس، وفق فرانس برس.

وجاء في المنشور "يوم 23 نيسان/أبريل لا يمكن حظره! لا يمكن منع تجمّعنا أمام البرلمان ومسيرتنا إلى آنيت كابير"، في إشارة إلى ضريح أتاتورك.

وتابع "أدعو كل سكان أنقرة، خصوصا الشباب والطلاب وكل من سيكونون في أنقرة غدا، للتوجّه إلى البرلمان في الساعة 17,00 (14,00 ت غ) رافعين الأعلام التركية. السيادة ملك للأمة!".

من سجن سيليفري في غرب اسطنبول، دعا أكرم إمام أوغلو المسجون بتهمة "الفساد" منذ 25 آذار/مارس، إلى المشاركة في المسيرة.

وجاء في منشور له على منصة إكس "سأتابع هذه المسيرة من أجل السيادة الوطنية من السجن، وسأكون بجانبكم، وسأسير معكم".

أثار توقيف رئيس بلدية اسطنبول، الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في العام 2028 ، موجة احتجاجات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في المدن الرئيسية في البلاد.

وتسعى المعارضة إلى الحفاظ على زخم التحرك الذي يقوده الشباب بشكل أساسي.