البيت الأبيض: زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى السعودية وقطر والإمارات

2025-04-22 23:20

أربيل (كوردستان 24)- يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 أيار/مايو، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء.

وهذه ثاني رحلة دولية يجريها الرئيس الأميركي منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، بعد زيارته المقرّرة إلى الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس السبت.

وأكدت ليفيت أن ترامب "سيسافر إلى السعودية وقطر والإمارات من 13 من ايار/مايو حتى 16 منه"، من دون المزيد من التفاصيل، وفق فرانس برس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زار واشنطن في وقت سابق هذا الشهر تحضيرا لزيارة ترامب إلى الرياض.

ووعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعزيز استثمارات بلاده والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار.

ويأتي الإعلان بينما يجري البيت الأبيض محادثات مع إيران حول برنامجها النووي.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد ترامب اعتماد سياسة "الضغوط القصوى" حيال إيران، لكنه بعث برسالة الى القيادة في طهران يحضها فيها على إجراء مباحثات بشأن الملف النووي.

محذّرا من التحرك عسكريا في حال عدم التوصل الى اتفاق.

كذلك، أجرى دونالد ترامب مكالمة الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكد فيها وقوفه إلى جانبه على جميع الصعد.