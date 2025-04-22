السوداني يستقبل رئيس الطائفة الشيعية في سوريا

2025-04-22 23:50

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس الطائفة الشيعية في سوريا عبد الله نظام، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا ومجريات الأمور فيها.

وجدد السوداني تأكيد العراق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته، ودعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتكامل مكوناتها.

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية توحيد الخطاب الداعم للتعايش والسلم الأهلي، من خلال دور رجال الدين وتعزيز الوحدة المجتمعية، ونبذ التطرّف وتعزيز مفهوم المواطنة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.