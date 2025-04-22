داخلية كوردستان تصدر بياناً بشأن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة زاخو ونوروز في السليمانية

2025-04-22 23:51

أربيل (كوردستان 24)- ناشدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، جماهير ناديي زاخو ونوروز ومواطني الإقليم باتحلي بالروح الرياضية، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم في السليمانية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية:

مساء اليوم الثلاثاء، 22 نيسان 2025، خلال مباراة من الجولة 29 لدوري نجوم العراق، والتي أُقيمت في ملعب نوروز بمدينة السليمانية بين نادي زاخو الرياضي ونادي نوروز الرياضي، للأسف الشديد، وقعت مشاجرة بين جماهير الفريقين، مما أدى إلى إيقاف المباراة وإصابة عدد من المشجعين.

وقد تم السيطرة على هذا الوضع المؤسف، حيث تدخلت قوات شرطة محافظة السليمانية بسرعة لاحتواء الموقف وحماية حياة اللاعبين والجماهير.

وبتوجيه من وزير الداخلية، تم تشكيل لجنة تحقيق، وستقوم اللجنة صباح الغد بزيارة موقع الحادث لإجراء التحقيقات وكشف الحقائق.

ونناشد جماهير الفريقين والمواطنين كافة بالتعامل بروح رياضية، كما نهيب بوسائل الإعلام أن تساهم في نشر ثقافة الروح الرياضية والأخوة، والتي تُعد من الركائز الأساسية للتعايش بين جميع أندية كوردستان والعراق، وبين أفراد المجتمع الرياضي بشكل عام.

وزارة الداخلية