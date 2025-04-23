السيتي يقفز للمركز الثالث بهدف قاتل في أستون فيلا

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أربيل (كوردستان24)- قفز مانشستر سيتي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه القاتل على ضيفه أستون فيلا 2 - 1، الثلاثاء، في الجولة الرابعة والثلاثين.

وتقدم البرتغالي برناردو سيلفا بهدف لسيتي في الدقيقة السابعة، لكن ماركوس راشفورد أدرك التعادل لأستون فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 16.

وخطف البرتغالي ماتيوس نونيز هدف الفوز القاتل لسيتي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاء فوز اليوم بعد انتصارين متتاليين لسيتي في الدوري الممتاز على حساب كريستال بالاس 5 - 2 وإيفرتون 2 - صفر.

وكان أستون فيلا حقق الفوز في آخر 5 مباريات له بالدوري الممتاز، كما تأهل إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد، لكنه خرج من دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتقى سيتي إلى المركز الثالث بجدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نوتينغهام فورست، صاحب المركز الرابع، الذي يلاقي ضيفه برينتفورد يوم الخميس من الأسبوع المقبل، كما يتفوق بنقطتين على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس الذي يلاقي إبسويتش تاون السبت المقبل.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند 57 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، الذي يلاقي إيفرتون يوم السبت.

وكان بمقدور أستون فيلا أن يتقدم بهدف بعد مضي دقيقتين من البداية، حينما أطلق ماركوس راشفورد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن. وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل لسيتي في الدقيقة السابعة، حينما تلقى تمريرة من زميله المصري عمر مرموش داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك. وحصل أستون فيلا على ضربة جزاء في الدقيقة 16 نتيجة عرقلة روبن دياز لجاكوب رامسي، ليسجل منها راشفورد هدف التعادل. وكان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قريباً من تسجيل الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 27 عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا وقف له بالمرصاد. ورد أستون فيلا بهجمة سريعة انتهت بتصويبة قوية من راشفورد، لكن ستيفان أورتيغا حارس سيتي أنقذ الموقف. وكاد كوفاسيتش يضيف الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 64 عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن مارتينيز حارس أستون فيلا أنقذ الموقف من جديد. وضاعت فرصة جديدة لسيتي في الدقيقة 73 عبر تصويبة قوية أطلقها عمر مرموش من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت مباشرة بجوار الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف نونيز هدف الفوز القاتل لسيتي بعدما تلقى تمريرة زاحفة داخل منطقة الجزاء من البديل جيريمي دوكو وسدد بقوة في شباك الفريق الضيف.