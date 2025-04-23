هيمن هورامي: قدمت كوردستان على مر التاريخ التضحيات لتحقيق أهداف عظيمة

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أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي على أهمية الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين مكونات شعب كوردستان.

جاء ذلك في كلمةٍ له خلال مراسم يوم الصلاة الوطني التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة أربيل وتحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان)، بحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وقال هورامي إن إحياء مراسم هذه المناسبة "يعكس التزام جميع الأطراف في كوردستان بالسلام والاحترام المتبادل، ويؤكد أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال تقليدي، بل هو رسالة قوية عن موقف إقليم كوردستان في تعزيز قيم التفاهم والعيش المشترك".

وأضاف: من الضروري أن نكسر الحواجز الثقافية والدينية بين جميع مكونات المجتمع، لأن ذلك يمثل أساسًا قويًا للتعايش والتعاون.

وتابع: على الرغم من اختلافاتنا، لدينا القدرة على توحيد قوتنا والعمل معًا من دون خوف، مستندين إلى احترام وتقدير الآخر.

وأشار هورامي إلى هذا اليوم "يعد فخراً بالنسبة لنا، وهو يوم يعكس وحدتنا وقيمنا المشتركة. نحن هنا اليوم، في أرض السلام والتعايش، لنعبر عن تضامننا وإصرارنا على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في الإقليم".

كما أشار إلى أن الطقوس الدينية في كوردستان، سواء في المساجد أو الكنائس، "تشهد على الالتزام المشترك في تعزيز قيم الاحترام والتعاون بين جميع الأديان والمذاهب في كوردستان.

وفي ختام كلمته، قال هورامي: على مر تاريخنا، قدمنا تضحيات كبيرة لتحقيق أهدافنا. واليوم، نحن نخرج بقوة متحدة، وسوف نعتمد على ما أنجزناه من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.