وزير خارجية فرنسا يزور أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، عاصمة إقليم كوردستان، أربيل، ضمن زيارةٍ إقليمية يبدأها اليوم الأربعاء من بغداد وتشمل الكويت والسعودية، في إطار مساعي باريس إلى الدفع بحلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تعمل باريس على التحضير لمؤتمر حلّ الدولتين الذي ستترأسه بالاشتراك مع الرياض في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حزيران/يونيو.

وفي بغداد سيلتقي بارو نظيره العراقي فؤاد حسين ثمّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن يسافر إلى إقليم كوردستان حيث سيجتمع بمسؤولين كورد، قبل أن يغادر الخميس إلى الكويت ثمّ السعودية.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها، إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على "تمسّك فرنسا باستقرار العراق وبدوره كمركز للتوازن الإقليمي".

وستتيح كذلك "إعادة التأكيد على التزام فرنسا بمواصلة محاربة داعش، على خلفية المرحلة الانتقالية في سوريا المجاورة وإعادة تموضع القوات الأميركية"، بحسب البيان.

وكشفت السلطات العراقية قبل أشهر عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيها، وذلك بعد سبعة أعوام من إعلان القوات العراقية دحر داعش محليا.

وستحلّ محلّ ذلك شراكات ثنائية مع كل دولة عضو في التحالف العسكري المنخرط في القتال ضد الجهاديين.

ويسعى بارو من خلال جولته إلى الإعداد لمؤتمر حلّ الدولتين وكذلك "مؤتمر بغداد الثالث للاستقرار الإقليمي".

وتزايدت الدعوات الداعمة لـ"حل الدولتين" منذ أن اندلعت حرب غزة التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتعترف بالدولة الفلسطينية نحو 150 دولة بينها العراق. وفي أيار/مايو 2024، اتخذت آيرلندا والنروج وإسبانيا هذه الخطوة، ثم تلتها سلوفينيا في حزيران/يونيو.

لكن حل الدولتين ما زال مرفوضا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.