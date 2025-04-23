مسرور بارزاني ووفدٌ أميركي يؤكّدان على استئناف تصدير نفط كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 23 نيسان (أبريل) 2025، وفداً أمريكياً برئاسة مسؤول مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة خارجية الولايات المتحدة ريلي بارنس.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي ستيف بيتنر، أعرب الوفد عن سعادته بالمشاركة في اليوم الوطني للصلاة في كوردستان.

كما ناقش الجانبان أوضاع التعايش السلمي والحريات الدينية في إقليم كوردستان.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، واستئناف تصدير نفط الإقليم بأقرب وقت.