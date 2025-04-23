رئيس وزراء إقليم كوردستان يستقبل وفداً من جمهورية قبرص

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً من جمهورية قبرص برئاسة السفيرة سالينا شامبوس، رئيسة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية القبرصية والمبعوثة الخاصة لحماية المسيحيين في الشرق الاوسط.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره السفير القبرصي الجديد لدى العراق سيفاك أفيتيسيان، رحّب مسرور بارزاني بالوفد الزائر، وقدّم التهاني للسفير أفيتيسيان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وخلال اللقاء، أكّد مسرور بارزاني استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح مهمته الدبلوماسية.

من جانبه، نقل الوفد تحيات رئيس جمهورية قبرص إلى رئيس الحكومة، مبدياً حرص بلاده على توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان على مختلف الأصعدة.