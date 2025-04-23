رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل بطريرك الكنيسة الشرقية

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بطريرك الكنيسة الشرقية غبطة البطريرك مار كوركيس الثالث يونان.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم الاربعاء 23 نيسان 2025، "استقبلنا اليوم، غبطة البطريرك مار كوركيس الثالث يونان بطريرك الكنيسة الشرقية".

وأضاف البيان "خلال اللقاء، أشاد غبطته بالتعايش السلمي الذي ينعم به إقليم كوردستان، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في اليوم الوطني للصلاة في كوردستان، وذلك تثميناً وإجلالاً لما يجسده الإقليم من مثال وضّاء ومشرق للتعايش السلمي بين أبناء مختلف الديانات والمكونات".

وأشار بيان رئيس الحكومة الى أنه "أكد التزام حكومة إقليم كوردستان في ترسيخ دعائم ثقافة التعايش بين جميع مكونات كوردستان".