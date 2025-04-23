نيجيرفان بارزاني: نأمل أن يصبح اليوم الوطني للصلاة صوتاً لكل من يؤمن بالسلام

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أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن أمله أن يصبح اليوم الوطني للصلاة "تقليدًا سنويًا يعزز ثقافة التعايش، والتسامح، وقبول الآخر، والعيش المشترك بسلام، وأن يساهم في توسيع جسور الثقة داخل المجتمع. كما نأمل أن يكون صوتًا لكل من يؤمن بالسلام، كشركاء ومسؤولين".

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال مشاركته بمراسم يوم الصلاة الوطني التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة أربيل تحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان)، بحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وأكّد نيجيرفان بارزاني أن كوردستان "ستبقى دائمًا وطنًا للتعددية، والتعايش، وقبول الآخر، والتسامح، والتفاهم، والسلام."

وقال: على مرّ السنين، أثبت إقليم كوردستان أنه نموذج واقعي لاحترام التعددية، وصون الحريات الدينية، وبناء بيئة هادئة وآمنة لجميع المكونات المختلفة من كافة الأديان والقوميات.

ويرى رئيس إقليم كوردستان أن تعزيز السلام "ينبع من إيمان عميق بقيمة الإنسان واحترام كرامته الإنسانية دون تمييز".

معتبراً أن تلك القيم "تصبح راسخة حين يتم دعمها وتطبيقها في السياسات العامة، والتعليم، والعدالة، والتعاون بين الأديان والثقافات، ونحن في كوردستان نعمل على ذلك بجدية وبدون توقف."