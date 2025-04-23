بشتيوان صادق يؤكد اعتدال خطب الجمعة ودورها في ترسيخ التعددية الدينية بكوردستان

صادق: اسم الوزارة يعكس سياسة كوردستان في احترام كافة الأديان

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور بشتيوان صادق، اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، أن الإقليم يحتضن إلى جانب المساجد نحو 400 موقع مقدس خاص بديانات أخرى، فضلاً عن 200 كنيسة، مشيراً إلى الدور المؤثر لخطب الجمعة في ترسيخ ثقافة التعددية الدينية في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته مراسم يوم الصلاة الوطني التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة أربيل تحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان)، بحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وقال صادق إن إقليم كوردستان يضم طيفاً واسعاً من الديانات والعبادات، ويُدعى باستمرار للمشاركة في الفعاليات الدولية المعنية بالتعددية الدينية، مؤكداً أن نضال شعب كوردستان لم يكن فقط من أجل الحرية القومية، بل أيضاً من أجل الحرية الدينية والتعايش السلمي.

وأشار صادق إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان شدد مراراً خلال اجتماعاته على ضرورة ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، لافتاً إلى أن الخطاب الديني في كوردستان يتسم بالاعتدال، وخصوصاً خطب الجمعة التي يحضرها ما يقارب مليون شخص، وقد ساهمت في تعزيز ثقافة التعددية والتسامح.

وأضاف أن القنصل الأمريكي في كوردستان أثنى على هذا الاعتدال في خطب المساجد، في وقت يضم فيه الإقليم أكثر من 14 مذهباً مسيحياً، وتُعد مدينة عنكاوا من أكبر المدن المسيحية في الشرق الأوسط، إذ تحتضن أكثر من 20 كنيسة.

وشدد وزير الأوقاف على أن كوردستان تضم نحو 200 كنيسة و400 موقع ديني مقدس للديانات الأخرى، معتبراً أن مشاركة شخصيات دينية رفيعة في فعالية اليوم تعزز من فرص إقامة فعاليات دولية مماثلة مستقبلاً.

واختتم صادق كلمته بالتأكيد على أن اسم الوزارة (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية) يعكس سياسة حكومة إقليم كوردستان في احترام جميع الأديان وتعزيز قيم التعايش والتعددية الدينية.