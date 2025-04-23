وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، قادماً من العاصمة الاتحادية بغداد، في إطار زيارة رسمية إلى العراق.

وكان في استقبال الوزير الفرنسي لدى وصوله مطار أربيل الدولي كل من مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، والمستشار في رئاسة الإقليم فلاح مصطفى، بالإضافة إلى محافظ أربيل أوميد خوشناو.

وكان بارو قد بدأ زيارته الرسمية للعراق من العاصمة الاتحادية بغداد، حيث استقبله وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ومن المقرر أن يجري خلال زيارته إلى إقليم كوردستان سلسلة من اللقاءات الرسمية.