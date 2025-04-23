الخنجر من أربيل: نجتمع كإخوة في الإنسانية لنؤكد أن الأديان جاءت لترفع الإنسان لا لتفرّقه

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أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، في فعالية "اليوم الوطني للصلاة" التي أُقيمت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مؤكداً على أن هذا اللقاء ليس مجرد مناسبة دينية أو سياسية، بل رسالة إنسانية تتجاوز الحدود التقليدية للخطاب الديني والسياسي.

وفي كلمته خلال المناسبة، قال الخنجر: "أقف بينكم اليوم في مناسبة فريدة، تحت سماء أربيل عاصمة التنوع والسلام والتآخي، في لقاء نلتقي فيه لا كأتباع لمعتقدات دينية وسياسية متباينة، بل كمؤمنين بقيم إنسانية واحدة، وهي الإيمان والرحمة والتعايش والكرامة المشتركة".

وأشار إلى أن "هذا الإفطار الوطني للصلاة في كوردستان ليس فعالية بروتوكولية فحسب، بل هو رسالة حضارية تتجاوز حدود الزمان والمكان، تؤكد أن الإيمان، أياً كانت لغته أو طقوسه، هو قوة جامعة لا مفرّقة، وأن الأديان في جوهرها جاءت لترفع الإنسان لا لتفرّق بينه وبين أخيه الإنسان".

وأشاد الخنجر بتجربة إقليم كوردستان في التعايش السلمي، قائلاً: "لقد أثبتت كوردستان أنها أرض التعايش، وأن التنوع لا يُقابل بالخوف بل بالاحتضان، وأن الاختلاف لا يُدار بالإقصاء بل بالحوار".

وأردف: "اليوم ونحن نجتمع هنا نؤسس لتقليد روحي ودبلوماسي جديد، قوامه الاحترام، وروحه الإيمان، وهدفه أن نجعل من السياسة جسراً للسلام لا ساحةً للصراع".

وانطلقت اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025 مراسم اليوم الوطني للصلاة، في مبادرة فريدة وبحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وتحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان).

ويوم الصلاة الوطني، هو يوم تكريم وذكرى إحياء التعايش السلمي بين مختلف الاديان والمكونات المختلفة في إقليم كوردستان، وتقام هذه المراسم لأول مرة في إقليم كوردستان، وستصبح تقليداً سنوياً.

وتقام هذه المراسم سنوياً في العديد من البلدان، ولكن في إقليم كوردستان يكون الأمر مختلفاً، حيث يشارك فيه المؤمنون وأتباع العديد من الديانات، بينما في البلدان الأخرى يشارك فيه أتباع دين واحد فقط.

يشارك في هذه المراسم أكثر من 400 شخصية، بينهم كبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية.