رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير خارجية فرنسا

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 23 نيسان (أبريل) 2025، وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو.

وفي مستهل الاجتماع، عبّر وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بزيارة أربيل، مشيداً بأواصر الصداقة المتينة التي تجمع فرنسا بإقليم كوردستان، كما أكد على أن الإقليم يُعدّ عاملاً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم الفرنسي المتواصل على المستويين الحكومي والشعبي، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في شتى المجالات.

كما تطرق الجانبان خلال الاجتماع، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، واتفقا على أهمية هذه الخطوة.

كذلك شملت المباحثات العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضمان الحقوق الدستورية للإقليم، وأهمية احترام النظام الاتحادي، بالإضافة إلى مسألة استئناف تصدير نفط الإقليم.