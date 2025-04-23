رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير سام براونباك

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 23 نيسان (أبريل) 2025، السفير سام براونباك، السيناتور والحاكم السابق لولاية كانساس الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور إقليم كوردستان للمشاركة في مراسم اليوم الوطني للصلاة.

وخلال اللقاء، أثنى السفير براونباك على ما يشهده إقليم كوردستان من تعايش سلمي ووئام بين مختلف المكونات، وعلى الحرية الدينية التي يتمتع بها، واصفاً إقامة اليوم الوطني للصلاة في كوردستان بأنها مبادرة فريدة وذات أهمية بالغة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة على أن إقليم كوردستان لطالما كان ولا يزال مهداً للتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب، وقال: "نحن حريصون على صون هذه الثقافة وتنميتها وتعزيز قيم السلام والتسامح بين المكونات كافة".