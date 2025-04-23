الرئيس بارزاني يستقبل وزير خارجية فرنسا ويتلقى دعوة لزيارة باريس

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، في مصيف صلاح الدين، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وحضر اللقاء السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، والقنصل الفرنسي لدى أربيل، يان بريم. وقد أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن شكره للرئيس بارزاني على حفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات والصداقة بين شعبي كوردستان وفرنسا، وواصفاً الرئيس بارزاني بأنه مهندس هذه الصداقة.

من جانبه، شكر الرئيس بارزاني الشعب والحكومة الفرنسية على دعمهما المستمر لشعب كوردستان في الأوقات العصيبة.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة الأوضاع المحلية في الإقليم، حيث تم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة في أقرب وقت ممكن. كما تم تقييم العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، إلى جانب مناقشة الانتخابات المقبلة للبرلمان العراقي، والأوضاع العامة في المنطقة، لاسيما في سوريا.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا ومستقبل الكورد هناك، تم التأكيد على أهمية إنجاح جهود الحوار والوساطة وتعزيز الوحدة بين الأطراف الكوردية في سوريا. وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بدور الرئيس بارزاني في تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر بين تلك الأطراف.

أما بشأن عملية السلام في تركيا، فقد أثنى الرئيس بارزاني على الخطوات والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي، مؤكداً أن إقليم كوردستان يدعم دائماً ويقف إلى جانب أي جهد يسعى لإنجاح عملية السلام في تركيا.

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الخارجية الفرنسي دعوة رسمية للرئيس بارزاني لزيارة باريس، والمشاركة في مراسم افتتاح موقع تكريمي مخصص لتضحيات قوات بيشمركة كوردستان في الحرب ضد الإرهاب، والذي سيُقام في إحدى حدائق العاصمة الفرنسية.