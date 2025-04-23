مسرور بارزاني في ختام مراسم يوم الصلاة الوطني: ما شاهدتموه اليوم هو قصة كوردستان انقلوها إلى شعوبكم

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أربيل (كوردستان 24)- ألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، الكلمة الختامية خلال مراسم يوم الصلاة الوطني في كوردستان، حيث خاطب الحضور بالقول: "ما رأيتموه اليوم هو قصة كوردستان، وعندما تعودون إلى بلدانكم، أخبروا مواطنيكم بها".

وقدم رئيس الحكومة شكره العميق إلى منظمي الفعالية، قائلاً: "أشكركم جميعاً على مشاركتكم، فكل واحد منكم سببٌ في نجاح هذه المناسبة"، مضيفاً: "أعلم أنه كان عملاً شاقاً بأن عملتم ليلاً ونهاراً لجعل هذه الفعالية أول مناسبة ناجحة في التاريخ الكوردي، وما فعلتموه كان أكثر من توقعاتي".

وأشار مسرور بارزاني إلى أن الإنجازات المهمة التي شهدها هذا اليوم لم تكن لتتحقق لولا القيادة التي وصفها بـ"الملهمة"، في إشارة إلى "رئيسنا وقائدنا وقدوتنا الرئيس بارزاني"، موجهاً له الشكر والتقدير.

كما عبّر عن امتنانه لكل من ساهم في حماية إقليم كوردستان، وعلى رأسهم قوات البيشمركة، قائلاً: "نشكر قوات البيشمركة التي قامت بحماية إقليم كوردستان".

وأكد رئيس الحكومة أن كوردستان أصبحت نموذجاً للتعايش السلمي، موضحاً: "نحن من جعل من كوردستان مكاناً للتعايش، فلدينا العديد من الديانات المختلفة، لكن الاختلافات الموجودة بيننا لا تقسمنا، بل توحدنا، وتجعلنا نعيش معاً ونحب بعضنا البعض، ونحب وطننا وإلهنا".

وشدد مسرور بارزاني على إيمان شعب كوردستان بأرضه وهويته وأهدافه، قائلاً: "أولئك الذين لا يؤمنون بالتعايش والسلام هاجمونا، لكننا صمدنا ونجحنا في دحرهم، وبوحدتنا الدائمة، نستطيع التغلب على كل الصعاب".

وأثنى رئيس الحكومة على دور التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش، وقال: "نشكر الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذين ساعدونا لكي نعيش في كوردستان اليوم بحرية".

وأضاف: "لولا التضحيات ووجود أصدقائنا، وبدون شجاعة قوات البيشمركة، لم يكن بوسعنا العيش بحرية هكذا، ونشكر كل أولئك الذين قاموا بحمايتنا".

ودعا مسرور بارزاني ضيوف الفعالية إلى نقل ما شاهدوه في كوردستان إلى شعوبهم، قائلاً: "في السابق، لم تتح لنا الفرصة لسرد قصة كوردستان إلى العالم، لذا أدعو الضيوف المشاركين في هذه الفعالية بأن ما شاهدتموه اليوم في كوردستان من حقيقة، عندما تعودون إلى بلادكم، أن تسردوها لمواطنيكم".

وفي ختام كلمته، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: "نيابة عن شعب كوردستان بأكمله، لن ننسى أبداً تعاون ودعم أصدقائنا في جميع أنحاء العالم".